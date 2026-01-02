  • Home>
  • स्वाभिमान की मिसाल, किस अभिनेत्री ने ठुकराया करोड़ों का प्रस्ताव?

स्वाभिमान की मिसाल, किस अभिनेत्री ने ठुकराया करोड़ों का प्रस्ताव?

Malaysian actress who declined the offer: एमी नूर टिनी मलेशिया की एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अभिनेत्री और होस्ट हैं, जिन्होंने हाल ही में एक VVIP की तीसरी पत्नी बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर अपनी ईमानदारी का परिचय देकर पूरी दुनि़या को हैरान कर दिया है. जमीन, संपत्ति और लाखों के भत्ते के बावजूद भी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को चुना, यह साबित करते हुए कि आत्म-सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: January 2, 2026 7:41:26 PM IST

Nature of proposal - Photo Gallery
1/6

प्रस्ताव की प्रकृति

एमी नूर टिनी ने खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें एक VVIP व्यक्ति की तीसरी पत्नी बनने का प्रस्ताव मिला था. दरअसल, यह प्रस्ताव सिर्फ शादी का नहीं, बल्कि आलिशान जीवन का एक तरह से समझौता था.

Great Temptation - Photo Gallery
2/6

भारी भरकम प्रलोभन

इस प्रस्ताव में उन्हें प्रलोभन देने के लिए जमीन (Land), शानदार संपत्तियां (Property) और छह अंकों का मासिक भत्ता (Six-figure allowance) शामिल था. इतना ही नहीं, भारतीय मुद्रा में यह राशि लाखों रुपये तक सीमित थी.

Categorical Denial - Photo Gallery
3/6

साफ किया इनकार

लेकिन, अभिनेत्री ने अपने आत्म-सम्मान को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वे अपनी आजादी और स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकती हैं. साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वे किसी के 'कलेक्शन' का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं.

Background - Photo Gallery
4/6

पृष्ठभूमि

तो वहीं, एमी नूर टिनी न सिर्फ एक अभिनेत्री हैं, बल्कि वे पूर्व ब्यूटी क्वीन (Miss South East Asia 2016) और एक सफल होस्ट भी रह चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने उद्योग में अपनी पहचान कड़ी मेहनत से हासिल की है.

Stick to principles - Photo Gallery
5/6

सिद्धांतों पर अडिग

इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वे आर्थिक फायदे के लिए अपनी खुशियों और नैतिक मूल्यों से समझौता कभी भी नहीं कर सकती हैं. हालाँकि, उनका मानना है कि मेहनत की कमाई और स्वतंत्रता, विलासिता (Luxurious) भरी गुलामी से कहीं ज्यादा बेहतर होता है.

Support on social media - Photo Gallery
6/6

सोशल मीडिया पर समर्थन

उनके इस साहसी कदम की प्रशंसा उनके प्रशंसकों और समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा की जा रही है, जो इसे महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वाभिमान का एक बड़ा उदाहरण मान रहे हैं.

