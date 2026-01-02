स्वाभिमान की मिसाल, किस अभिनेत्री ने ठुकराया करोड़ों का प्रस्ताव?

Malaysian actress who declined the offer: एमी नूर टिनी मलेशिया की एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अभिनेत्री और होस्ट हैं, जिन्होंने हाल ही में एक VVIP की तीसरी पत्नी बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर अपनी ईमानदारी का परिचय देकर पूरी दुनि़या को हैरान कर दिया है. जमीन, संपत्ति और लाखों के भत्ते के बावजूद भी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को चुना, यह साबित करते हुए कि आत्म-सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है.