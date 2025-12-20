जेल की सलाखें और 17 साल की सजा, इमरान-बुशरा की जोड़ी पर टूटा कानून का कहर!

Imran Khan and Bushra Bibi 17 Years Sentence: पाकिस्तानी अदालत ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी को दोषी करार देते हुए 17 साल की सबसे बड़ी सजा सुनाई है. दरअसल, यह सजा उपहारों के अवैध अधिग्रहण और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोपों पर आधारित है. इसके अलावा इमरान खान के समर्थकों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया है, जबकि सरकार ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जीत की बात कही है.