जेल की सलाखें और 17 साल की सजा, इमरान-बुशरा की जोड़ी पर टूटा कानून का कहर!

Imran Khan and Bushra Bibi 17 Years Sentence: पाकिस्तानी अदालत ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी को दोषी करार देते हुए 17 साल की सबसे बड़ी सजा सुनाई है. दरअसल,  यह सजा उपहारों के अवैध अधिग्रहण और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोपों पर आधारित है.  इसके अलावा इमरान खान के समर्थकों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया है, जबकि सरकार ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जीत की बात कही है. 


By: DARSHNA DEEP | Published: December 20, 2025 7:23:57 PM IST

1/6

सख्त सजा

पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को 17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Penalty Order - Photo Gallery
2/6

जुर्माने का आदेश

सजा के साथ-साथ दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है.

Main Allegation - Photo Gallery
3/6

मुख्य आरोप

यह मामला सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले एक महंगे 'बल्गारी' (Bulgari) ज्वेलरी सेट को सरकारी खजाने में जमा नहीं करने और उसका मूल्य कम आंकने से जुड़ा बताया जा रहा है.

Grounds for punishment - Photo Gallery
4/6

सजा का आधार

इसके अलावा, अदालत ने उन्हें 'विश्वासघात' (Criminal Breach of Trust) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी करार कर दिया है.

Continous Punishment - Photo Gallery
5/6

लगातार सजा

सूचना मंत्री के मुताबिक, यह 17 साल की सजा उनके पिछले 'अल-कादिर ट्रस्ट' मामले (14 साल) की सजा खत्म होने के बाद ही शुरू होगी.

Preparation for appeal - Photo Gallery
6/6

अपील की तैयारी

इमरान खान की कानूनी टीम ने इस फैसले को 'राजनीति से प्रेरित' बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है.

