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Rhiya Yadav को सिर्फ स्टुडेंट समझने की गलती मत करना, जानें वो रोचक बातें जो उड़ा देंगे आपके होश

Rhiya Yadav : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई अन्य मांगों को लेकर देशभर में प्रदर्शन जारी है, लेकिन दिल्ली का जंतर मंतर प्रमुख रूप से केंद्र में है. इस बीच मुंबई की कॉलेज गर्ल रिया अहीर उर्फ रिया यादव (Rhiya Ahir Alias Rhiya Yadav) पिछले कई दिनों सो सोशल मीडिया पर वायरल है. हुआ यूं कि बुधवार (22 जुलाई, 2026) ने रिया यादव ने मुंबई में वैन रोककर देशभर में तहलका मचा दिया. 22 जुलाई को मुंबई के दादर-शिवाजी पार्क क्षेत्र में CJP के आह्वान पर छात्र और नागरिक NEET अनियमितताओं के प्रदर्शन कर रहे थे. इस बीच पुलिस  कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर वैन के जरिये ले जाने लगी तो रिया सामने आ गई. इसके कुछ घंटों बाद ही इसका वीडियो वायरल होने लगा और  अब तक यह वीडियो लाखों बार शेयर किया जा चुका है. दरअसल, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर RiyaAhir ट्रेंड करने लगा. यहां पर हम बता रहे हैं कि रिया अहीर उर्फ रिया यादव के बारे में अनसुनी बातें. 


By: JP Yadav | Published: July 25, 2026 8:29:44 AM IST

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Riya Yadav suddenly shot to fame - Photo Gallery
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अचानक चर्चा में आईं रिया यादव

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों में रिया अहीर उर्फ रिया यादव अचानक सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हो गईं हैं.

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