एशिया कप में भारत-पाक के बीच क्या है अनोखी बात? यहां जानें टूर्नामेंट के बारे में 6 रोचक बातें

Asia Cup Interesting facts : क्रिकेट एशिया कप की शुरुआत मंगलवार (9 सितंबर) से हो रही है। इस बार भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका समेत कुल 8 टीमों के बीच खिताब को लेकर भिड़ंत होगी। सबसे ज्यादा निगाहें 14 सितंबर को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर होंगीं, क्योंकि लंबे समय बाद दोनों देशों के बीच टी-20 मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत है, जिसने सबसे ज्यादा 8 बार टूर्नामेंट अपने नाम किया है। इस फोटो स्टोरी में हम बताएंगे एशिया कप के बारे में 6 रोचक बातें।