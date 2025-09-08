एशिया कप में भारत-पाक के बीच क्या है अनोखी बात? यहां जानें टूर्नामेंट के बारे में 6 रोचक बातें
Asia Cup Interesting facts : क्रिकेट एशिया कप की शुरुआत मंगलवार (9 सितंबर) से हो रही है। इस बार भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका समेत कुल 8 टीमों के बीच खिताब को लेकर भिड़ंत होगी। सबसे ज्यादा निगाहें 14 सितंबर को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर होंगीं, क्योंकि लंबे समय बाद दोनों देशों के बीच टी-20 मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत है, जिसने सबसे ज्यादा 8 बार टूर्नामेंट अपने नाम किया है। इस फोटो स्टोरी में हम बताएंगे एशिया कप के बारे में 6 रोचक बातें।
फाइनल में कभी नहीं भिड़े हैं भारत पाकिस्तान
एशिया कप में कई बार रोचक मुकाबले देखे गए हैं। इसके इतिहास की बात करें तो कुल 16 संस्करण हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान कभी फाइनल में एक-दूसरे से नहीं टकराए हैं।
सबसे ज्यादा 8 बार कप जीता है भारत
एशिया कप में टीम इंडिया का जलवा रहा है। एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत है, जिसने कुल आठ बार खिताब जीता है, जबकि दूसरे स्थान पर श्रीलंका है।
पहली बार 1984 में खेला गया था एशिया कप
पहली बार एशिया कप वर्ष 1984 में खेला गया था। उस दौरान में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट और वनडे ही खेले जाते थे। ऐसे में वनडे फॉर्मेट में टूर्नामेंट खेला जाता था, लेकिन इस बार यह टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा।
अफगानिस्तान भारत में टाई हुआ है मैच
एशिया कप टूर्नामेंट में पहला टाई मैच 34 साल बाद 2018 में हुआ था। यह मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था। रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 252 रन पर ढेर हो गई थीं।
कुलदीप समेत 5 खिलाड़ी ले चुके हैं 5 विकेट
भारत के गेंदबाज अरशद अयूब ने 1988 के एशिया कप में पांच विकेट लिए थे। इसके बाद मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और भुवनेश्वर का नाम है, जिन्होंने 5-5 विकेट हासिल किए हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है भारत का प्रदर्शन
एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुकाबले हुए हैं। इसमें भारत ने 10 मैच जीते हैं, जबकि 6 में हार मिली है। इसके अलावा 3 मैच टाई या बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए हैं।