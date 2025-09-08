एशिया कप में भारत-पाक के बीच क्या है अनोखी बात? यहां जानें टूर्नामेंट के बारे में 6 रोचक बातें

  • Home>
Asia Cup Interesting facts : क्रिकेट एशिया कप की शुरुआत मंगलवार (9 सितंबर) से हो रही है। इस बार भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका समेत कुल 8 टीमों के बीच खिताब को लेकर भिड़ंत होगी। सबसे ज्यादा निगाहें 14 सितंबर को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर होंगीं, क्योंकि लंबे समय बाद दोनों देशों के बीच टी-20 मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत है, जिसने सबसे ज्यादा 8 बार टूर्नामेंट अपने नाम किया है। इस फोटो स्टोरी में हम बताएंगे एशिया कप के बारे में 6 रोचक बातें।

By: JP Yadav Last Updated: September 8, 2025 14:53:00 IST
asia cup india pakisan - Photo Gallery
फाइनल में कभी नहीं भिड़े हैं भारत पाकिस्तान

एशिया कप में कई बार रोचक मुकाबले देखे गए हैं। इसके इतिहास की बात करें तो कुल 16 संस्करण हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान कभी फाइनल में एक-दूसरे से नहीं टकराए हैं।

asia cup india - Photo Gallery
सबसे ज्यादा 8 बार कप जीता है भारत

एशिया कप में टीम इंडिया का जलवा रहा है। एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत है, जिसने कुल आठ बार खिताब जीता है, जबकि दूसरे स्थान पर श्रीलंका है।

asia cup update - Photo Gallery
पहली बार 1984 में खेला गया था एशिया कप

पहली बार एशिया कप वर्ष 1984 में खेला गया था। उस दौरान में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट और वनडे ही खेले जाते थे। ऐसे में वनडे फॉर्मेट में टूर्नामेंट खेला जाता था, लेकिन इस बार यह टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा।

asia cup afganistan - Photo Gallery
अफगानिस्तान भारत में टाई हुआ है मैच

एशिया कप टूर्नामेंट में पहला टाई मैच 34 साल बाद 2018 में हुआ था। यह मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था। रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 252 रन पर ढेर हो गई थीं।

Kuldeep yadav - Photo Gallery
कुलदीप समेत 5 खिलाड़ी ले चुके हैं 5 विकेट

भारत के गेंदबाज अरशद अयूब ने 1988 के एशिया कप में पांच विकेट लिए थे। इसके बाद मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और भुवनेश्वर का नाम है, जिन्होंने 5-5 विकेट हासिल किए हैं।

india in asia cup - Photo Gallery
पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है भारत का प्रदर्शन

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुकाबले हुए हैं। इसमें भारत ने 10 मैच जीते हैं, जबकि 6 में हार मिली है। इसके अलावा 3 मैच टाई या बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए हैं।

