अब बच्चे इंस्टाग्राम पर नहीं देख पाएंगे गलत कंटेंट! Meta का नया सिक्योरिटी अपडेट

13+ नियमों जैसा कंटेंट

अब Teens को वही कंटेंट दिखेगा जो 13+ उम्र की फिल्मों के स्तर के अनुरूप हो. प्लेटफॉर्म अपने आप ऐसे पोस्ट, वीडियो और अकाउंट्स को सीमित करेगा जो उनकी उम्र के लिए उचित नहीं हैं. यह सेटिंग डिफॉल्ट रूप से लागू रहेगी.