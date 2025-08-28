ये 150 साल पुराना “नानी का पुल” बना दिल्ली की आन, बान और शान

दिल्ली का लोहे का पुल, जिसे पुराना यमुना पुल भी कहा जाता है, करीब 150 साल पहले अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। यह पुल 1866 में पूरा हुआ और शुरू में रेल कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता था। इसने भाप इंजन से लेकर इलेक्ट्रिक ट्रेन तक का सफर देखा है। इसे लोग प्यार से “नानी पुल” भी कहते हैं क्योंकि पुराने समय में लोग इसी रास्ते से नानी-दादी के घर जाया करते थे। आज भी यह पुल ट्रेन और गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है और इसके पास नया पुल बनने की योजना लंबे समय से अधूरी है।