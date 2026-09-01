जिस सभ्यता को नहीं मिटा सकी बाढ़ और जंग, उसे आखिर किसने खत्म किया? वैज्ञानिकों को मिला वो सुराग जिसने बदल दी पूरी कहानी
Indus Valley Civilization Collapse: हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शानदार शहर बसाए थे. लंबे समय तक माना जाता रहा कि बाढ़, यु्द्ध या किसी बड़ी आपदा ने इस सभ्यता को खत्म किया . लेकिन नई वैज्ञानिक रिसर्च एक अलग कहानी सामने रखती है.
क्या किसी एक तबाही से हुआ था सिंधु सभ्यता का पतन?
वैज्ञानिकों के मुताबिक, सिंधु घाटी सभ्यता अचानक खत्म नहीं हुई थी. इसके पीछे कोई एक बड़ी घटना जिम्मेदार होने के बजाय पर्यावरण और समाज में लंबे समय तक हुए बदलावों ने इसकी शहरी व्यवस्था को कमजोर किया. यानी सभ्यता का पतन एकदम से नहीं बल्कि धीरे-धीरे हुआ.
दशकों तक चलता रहा सिंधु घाटी में सूखा
रिसर्च में लंबे समय तक चले सूखे को सिंधु सभ्यता के पतन का महत्वपूर्ण कारण बताया गया है. कुछ सूखे की अवधि 85 साल से भी अधिक रही. लगातार कम बारिश ने नदियों, जलस्त्रोतों और खेती पर दबाव बढ़ाया, जिससे लोगों के लिए भोजन और पानी जुटाना मुश्किल होने लगा.
पानी घटा तो सिंधु घाटी के खेती पर पड़ा असर
सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था में खेती और जलस्त्रोतों की अहम भूमिका थी. बारिश में लगातार कमी से नदियों में पानी घटा और मिट्टी की नमी कम होती गई. इसका सीधा असर कृषि उत्पादन और शहरों में रहने वाली बड़ी आबादी पर पड़ा.
सिंधु घाटी के लोगों ने बदले अपने ठिकाने
जब पुराने जलस्त्रोत भरोसेमंद नहीं रहे, तो आबादी धीरे-धीरे पानी वाले इलाकों की ओर बढ़ने लगी. बड़े शहर एक साथ खाली नहीं हुए, बल्कि अलग-अलग इलाकों में लोगों ने समय के साथ छोटे और नए बसावट क्षेत्रों का रुख किया. इससे शहरी संस्कृति का स्वरूप बदलने लगा.
हड़प्पा जैसे शहर भी पड़ने लगे कमजोर
हड़प्पा जैसे बड़े शहरों की व्यवस्था लगातार बदलते पर्यावरण के दबाव में कमजोर हुई. पानी और खेती की समस्या बढ़ने के साथ बड़े शहरी केंद्रों का महत्व कम होता गया और लोगों का जीवन छोटे ग्रामीण या क्षेत्रीय समुदायों की ओर स्थानांतरित होने लगा.
वैज्ञानिकों ने कैसे खोजा सिंधु सभ्यता के पतन का सुराग?
यह रिसर्च Communications Earth and Environment में प्रकाशित हुई है. वैज्ञानिकों ने प्रचीन जलवायु से जुड़े आंकड़ों और कंप्यूटर मॉडल के जरिए करीब 3000 से 1000 ईसा पूर्व के पर्यावरणीय बदलावों का अध्ययन किया. निष्कर्ष यही संकेत देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक हुई किसी एक आपदा से नहीं, बल्कि लंबे समय तक चले जलवायु और सामाजिक बदलावों की प्रक्रिया से जुड़ा था.