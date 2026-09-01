जिस सभ्यता को नहीं मिटा सकी बाढ़ और जंग, उसे आखिर किसने खत्म किया? वैज्ञानिकों को मिला वो सुराग जिसने बदल दी पूरी कहानी

वैज्ञानिकों ने कैसे खोजा सिंधु सभ्यता के पतन का सुराग?

यह रिसर्च Communications Earth and Environment में प्रकाशित हुई है. वैज्ञानिकों ने प्रचीन जलवायु से जुड़े आंकड़ों और कंप्यूटर मॉडल के जरिए करीब 3000 से 1000 ईसा पूर्व के पर्यावरणीय बदलावों का अध्ययन किया. निष्कर्ष यही संकेत देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक हुई किसी एक आपदा से नहीं, बल्कि लंबे समय तक चले जलवायु और सामाजिक बदलावों की प्रक्रिया से जुड़ा था.