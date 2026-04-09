इंडक्शन vs LPG, फेफड़ों के कैंसर के लिए कौन है ज्यादा खतरनाक? रिसर्च ने खोला राज

हवा से भारी LPG गैस

रसोई गैस हवा की मुकाबले अधिक भारी होती है. यही कारण है कि अगर एलपीजी लीक करती है, तो वह निचले स्तर पर घूमती रहती है. नॉर्मल हवा की तरह आसानी से बाहर नहीं निकलती. ऐसे मामलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. LPG एक ज्वलनशील गैस है, अगर ये लीक होती है तो छोटी सी चिंगारी एक बड़ा हादसा बन सकती है.