Induction Cleaning Tips: इंडक्शन चूल्हा साफ करते वक्त जरूर ध्यान दें ये बातें, वरना गरीबी में हो जाएगा आटा गीला

Induction Cooktop Cleaning Tips: LPG की कमी के चलते आजकल इंडक्शन कुकटॉप का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. ये सुविधाजनक तो है, लेकिन इसकी सही देखभाल बेहद जरूरी होती है. थोड़ी सी लापरवाही से इसका ग्लास या सिरेमिक सरफेस खराब हो सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका कुकटॉप लंबे समय तक नया जैसा बना रहे, तो सफाई के सही तरीकों को अपनाना जरूरी है.