इंडिगो की दिल्ली-मैनचेस्टर फ्लाइट को 7 घंटे बाद बीच आसमान से लेना पड़ा मिड-एयर यू-टर्न

Indigo Flight Returns Delhi: दिल्ली से मैनचेस्टर जाने वाली इंडिगो की एक फ़्लाइट को बीच हवा में ही वापस लौटना पड़ा और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से आखिरी मिनट में एयरस्पेस पर लगी रोक के बाद, लगभग सात घंटे उड़ने के बाद अब वह नेशनल कैपिटल लौट रही है. फ़्लाइट ट्रैकिंग सर्विस Flightradar24 के मुताबिक, नॉर्स की इंडिगो फ़्लाइट 6E33 ने इथियोपिया और इरिट्रिया के बॉर्डर के पास यू-टर्न लिया और अब दिल्ली वापस जा रही है.