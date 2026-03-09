इंडिगो की दिल्ली-मैनचेस्टर फ्लाइट को 7 घंटे बाद बीच आसमान से लेना पड़ा मिड-एयर यू-टर्न
Indigo Flight Returns Delhi: दिल्ली से मैनचेस्टर जाने वाली इंडिगो की एक फ़्लाइट को बीच हवा में ही वापस लौटना पड़ा और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से आखिरी मिनट में एयरस्पेस पर लगी रोक के बाद, लगभग सात घंटे उड़ने के बाद अब वह नेशनल कैपिटल लौट रही है. फ़्लाइट ट्रैकिंग सर्विस Flightradar24 के मुताबिक, नॉर्स की इंडिगो फ़्लाइट 6E33 ने इथियोपिया और इरिट्रिया के बॉर्डर के पास यू-टर्न लिया और अब दिल्ली वापस जा रही है.
दिल्ली से यूके के लिए भरी थी उड़ान
यह एयरक्राफ़्ट सोमवार सुबह भारतीय राजधानी से UK शहर के लिए निकला था, जो 26 फरवरी के बाद इंडिगो की पहली दिल्ली-मैनचेस्टर फ़्लाइट थी. लंबे समय का रूट कुछ समय बाद फिर से शुरू हुआ था, और नॉर्मल हालात में फ़्लाइट के लगभग 11 घंटे में यह दूरी तय करने की उम्मीद है.
सात घंटे उड़ने के बाद लिया, मिड-एयर यू-टर्न
फ़्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि वेस्ट एशिया में एक्टिव कॉन्फ़्लिक्ट ज़ोन से बचने के लिए बनाए गए रूट के बावजूद, एयरक्राफ़्ट लगभग सात घंटे उड़ने के बाद वापस लौट आया.
फ्लाइट ने कौन-सा रूट चुना?
Flightradar24 के मुताबिक, एयरक्राफ्ट ने अदन की खाड़ी और अफ्रीका के कुछ हिस्सों से होते हुए एक अजीब दक्षिणी रूट अपनाया था, और इस इलाके में ईरान-इज़राइल के बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर एयरस्पेस को बाइपास कर दिया था.
एयरस्पेस प्रतिबंधों का पड़ा असर
यह डायवर्जन तब हुआ जब एयरक्राफ्ट एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन से पूरी तरह से निकल गया था, जिससे वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में तेज़ी से बदलते एयरस्पेस प्रतिबंधों का असर पता चलता है. एक बयान में, इंडिगो के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि एयरलाइन को आखिरी मिनट में एयरस्पेस प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह फैसला लेना पड़ा.
जंग के चलते पड़ रहा है असर
स्पोक्सपर्सन ने कहा, "मिडिल ईस्ट और उसके आसपास बदलते हालात की वजह से, हमारी कुछ फ्लाइट्स लंबे रूट ले सकती हैं या डायवर्जन का सामना कर सकती हैं. दिल्ली से मैनचेस्टर जा रही हमारी फ्लाइट 6E 033 को वेस्ट एशिया में चल रहे हालात की वजह से आखिरी मिनट में एयरस्पेस प्रतिबंधों की वजह से अपने ओरिजिन पर लौटना पड़ा."
फिर से यात्रा शुरू करने पर काम कर रही एयरलाइन
एयरलाइन ने कहा कि वह अभी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर यह तय कर रही है कि यात्रा फिर से शुरू हो सकती है या नहीं. प्रवक्ता ने कहा, "हम यात्रा फिर से शुरू करने की संभावनाओं को देखने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं. हमेशा की तरह, हमारे कस्टमर्स, क्रू और एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है."
दिल्ली-मैनचेस्टर रूट 6,829 किलोमीटर
Flightradar24 की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली-मैनचेस्टर रूट की ग्रेट-सर्कल दूरी लगभग 6,829 किलोमीटर है, जिसमें रूटिंग और मौसम की स्थिति के आधार पर औसत फ़्लाइट टाइम लगभग 11 घंटे है.
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग
मिडिल ईस्ट में युद्ध तब शुरू हुआ जब अमेरिका और इज़राइल, दो सहयोगी देशों ने 28 फरवरी को ईरान पर मिलकर हमला किया, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए. तब से, ईरान खाड़ी देशों में इज़राइल और अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला कर रहा है. दोनों सहयोगी देश ईरानी ठिकानों पर भी हमला कर रहे हैं.