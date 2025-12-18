भारत की सबसे धीमी ट्रेन, 116 पुराना है इंजन, 1 घंटे में करती है 10km पुरा

समय-सारिणी और टिकट बुकिंग

ट्रेन संख्या 56136 सुबह 7 बजे मेट्टुपालयम से प्रस्थान करती है और दोपहर 12 बजे ऊटी पहुंचती है. वापसी की यात्रा दोपहर 2 बजे शुरू होती है और शाम 7 बजे मेट्टुपालयम लौटती है. ट्रेन में लगभग 90% सीटें भरी रहती हैं और टिकट बुकिंग तीन महीने पहले शुरू होकर जल्दी बिक जाती हैं.