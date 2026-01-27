लारा प्रियंका के तोहफों से जल गई मिस वर्ल्ड, दे दिया इमोश्नल बयान, फिर बॉलिवुड हसीना ने बनाया मजाक

Who is Aditi Govitrikar: अदिति गोवित्रिकर ने 2001 में Mrs World का खिताब जीतकर भारत के लिए इतिहास रचा. मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ-साथ वे मेडिसिन और साइकोलॉजी में भी प्रशिक्षित हैं, जो उन्हें फैशन और शिक्षा की दुनिया में अच्छा बनाता है.