लारा प्रियंका के तोहफों से जल गई मिस वर्ल्ड, दे दिया इमोश्नल बयान, फिर बॉलिवुड हसीना ने बनाया मजाक
Who is Aditi Govitrikar: अदिति गोवित्रिकर ने 2001 में Mrs World का खिताब जीतकर भारत के लिए इतिहास रचा. मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ-साथ वे मेडिसिन और साइकोलॉजी में भी प्रशिक्षित हैं, जो उन्हें फैशन और शिक्षा की दुनिया में अच्छा बनाता है.
Mrs World जीतकर रचा इतिहास
अदिति गोवित्रिकर ने साल 2001 में Mrs World का खिताब जीतकर इतिहास बनाया. वो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं, जिससे भारत को ग्लोबल मंच पर खास पहचान मिली.
सुर्खियों से दूर
भले ही आज अदिति लाइमलाइट में ज्यादा न दिखें, लेकिन ब्यूटी पेजेंट के इतिहास में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है.
जीत के बाद उम्मीद से कम सम्मान
अदिति ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने के बाद भी उन्हें न तो इनाम की रकम मिली और न ही बड़े तोहफे, जैसा आमतौर पर माना जाता है.
एक ही साल, अलग-अलग व्यवहार
2001 में कई भारतीय महिलाओं ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीतीं, लेकिन अदिति को जल्द ही समझ आ गया कि हर जीत को बराबर सम्मान नहीं मिलता.
फ्लैट और कार नहीं, सिर्फ फूलों का गुलदस्ता
जहां कुछ विजेताओं को फ्लैट और कार जैसे महंगे इनाम मिले, वहीं अदिति को केवल एक बुके देकर सम्मानित किया गया.
लारा दत्ता के साथ मजेदार पल
एक पार्टी में लारा दत्ता ने मजाक में कहा कि उनके पास कार और घर है और अदिति के पास पति और फूल. अदिति ने इसे हंसी में लिया और अच्छी सोच दिखाई.
निराशा नहीं, गर्व चुना
अदिति ने कहा कि उन्होंने कभी खुद को कमतर नहीं समझा. उन्हें इस बात की खुशी थी कि वो उस दौर का हिस्सा थीं जब भारतीय महिलाएं दुनिया भर में पहचान बना रही थीं.
खूबसूरती के साथ पढ़ाई भी
अदिति सिर्फ मॉडल और एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि मेडिकल और साइकोलॉजी की पढ़ाई भी कर चुकी हैं. यही बात उनकी पर्सनैलिटी को और खास बनाती है.