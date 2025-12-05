India’s No-Flying Zones: भारत की इन 5 जगहों से नहीं उड़ सकता कोई भी विमान

संसद भवन क्षेत्र, नई दिल्ली

संसद भवन क्षेत्र केंद्रीय दिल्ली में स्थित है और इसमें संसद, प्रधानमंत्री का आवास, मंत्रालय और कई जरूरी सरकारी विभाग शामिल हैं. इस क्षेत्र की राष्ट्रीय महत्वता को देखते हुए, यहां उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध है. सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत सख्त है और कोई भी हवाई वाहन इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता.