छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं? ये 8 जगहें मिस न करें, जो आपके हर पल को बना देगा खूबसूरत
जैसे ही त्योहारों का मौसम आता है, भारत के हर कोने से लोग अपने-अपने शहरों से निकलकर घूमने निकल पड़ते हैं. ये डेस्टिनेशन केवल पर्यटन स्थल नहीं हैं, बल्कि हर भारतीय की यादों और अनुभवों से जुड़े हुए हैं. यहां घूमकर हर कोई अपनी कहानी, उत्साह और त्योहार की रौनक महसूस करता है.
जयपुर
जब बात आती है रंगों की, तो जयपुर का नाम सबसे पहले आता है. फेस्टिव सीजन में यहां के महल, हवेलियां और बाजार रंग-बिरंगे लाइटों से जगमगाते हैं. लोक गीत, नृत्य और स्वादिष्ट राजस्थानी खाना यहां के माहौल को और भी खास बना देते हैं.
गोवा
ठंडी हवा, सुनहरी रेत और समुद्र की लहरें गोवा में फेस्टिव सीजन का अपना ही मजा है. युवा हो या परिवार, हर कोई यहां अपनी थकान भूलकर छुट्टियों का पूरा आनंद लेता है.
वाराणसी
भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों में से एक, वाराणसी हर त्योहार पर एक अलग ही चमक बिखेरता है. गंगा घाटों पर दीपोत्सव की रोशनी और भजन की मधुर आवाजें लोगों के दिलों को छू जाती हैं.
शिमला
ठंडक के साथ-साथ शिमला का त्योहारों वाला मौसम भी अपनी मिठास लिए होता है. बर्फीली वादियों के बीच लोक उत्सव, झूमते नृत्य और सर्दियों के खास पकवान यहां के फेस्टिव सीजन को यादगार बना देते हैं.
अमृतसर
फेस्टिव सीजन में अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और यहां की लंगर सेवा लोगों को एकता और भाईचारे की सीख देती है.
उदयपुर
उदयपुर की खूबसूरत झीलें और राजसी महल फेस्टिव सीजन में और भी मनमोहक लगते हैं. यहां के शांत माहौल में त्योहारों की खुशी एकदम अलग महसूस होती है.
कोलकाता
कोलकाता में दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों के दौरान पूरे शहर की रौनक देखते ही बनती है. पूजा पंडाल, रंगीन झांकियां, और लोक नृत्य लोगों के दिलों को छू जाते हैं.
कश्मीर
सर्दियों में कश्मीर की बर्फीली घाटियां त्योहारों के मौसम में जन्नत लगती हैं. यहां की ठंडी हवा और पहाड़ों की खूबसूरती त्योहारों को और खास बना देती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.