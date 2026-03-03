  • Home>
  • भारत में सुबह स्नान, लेकिन चीन-जापान में रात का ट्रेंड! जानिए कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद?

भारत में सुबह स्नान, लेकिन चीन-जापान में रात का ट्रेंड! जानिए कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद?

Bathing habits & Science : भारत में लोग हमेशा से सुबह-सुबह नहाते आए हैं. इस समय नहाने को भारत में उचित और बेहतर माना जाता है. वेदों और शास्त्रों में भी इनके फायदे गिनाए गए हैं. हमेशा से ही सुबह नहाना हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता रहा है. लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि यह सही नहीं है, तो आपका रिएक्शन किया होगा?  


By: Preeti Rajput | Published: March 3, 2026 2:50:37 PM IST

भारत में सुबह स्नान, लेकिन चीन-जापान में रात का ट्रेंड! जानिए कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद? - Photo Gallery
1/7

कौन-सा समय नहाने के लिए परफेक्ट?

बता दें कि, हमारे पड़ोसी एशियाई देशों में इसका ठीक उल्टा होता आ रहा है. लोग सुबह-सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं. जब वह शाम को लौटतो हैं, तो नहाकर एकदम ताजा हो जाते हैं और फिर रात को अच्छी नींद लेते हैं. तो आइए जानते हैं कौन-सा समय नहाने के लिए परफेक्ट है?

भारत में सुबह स्नान, लेकिन चीन-जापान में रात का ट्रेंड! जानिए कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद? - Photo Gallery
2/7

नहाने के लिए अलग परंपराएं

दुनियाभर में नहाने के लिए अलग-अलग परंपराएं हैं, ये नहाने का समय भी बंटा हुआ है. अमेरिकी और यूरोपीयन भी सुबह ही नहाते हैं लेकिन एशियाई मुल्क ही रात में नहाने की परंपरा को फॉलो करते हैं. विज्ञान में इसे बेहतर माना जाता है.

भारत में सुबह स्नान, लेकिन चीन-जापान में रात का ट्रेंड! जानिए कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद? - Photo Gallery
3/7

रात को नहाने की आदत

जापान, कोरिया और चीन में रात में नहाने की आदत हमेशा से चलती आ रही है. माना जाता है कि रात को स्नान इसलिए किया जाता है कि दिन में शरीर पर जमी गंदगी शरीर से छुट जाए और आदमी रिलैक्स हो जाए.

भारत में सुबह स्नान, लेकिन चीन-जापान में रात का ट्रेंड! जानिए कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद? - Photo Gallery
4/7

कोरिया में भी रात को नहाने का ट्रेंड

कोरिया में भी अधिकतर लोग दिनभर काम करने के बाद लोग शाम को नहाते हैं और आराम की नींद लेते हैं. लेकिन यूरोप और कनाडा जैसी पश्चिमी संस्कृतियां सुबह नहाने की ही पंरपरा है.

भारत में सुबह स्नान, लेकिन चीन-जापान में रात का ट्रेंड! जानिए कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद? - Photo Gallery
5/7

चीन में भी यही है परंपरा

चीनी में रात में स्नान करना बेहद जरूरी माना जाता है. दिन में बाहरी दुनिया में निकलने पर मिली तमाम नकारात्मक शक्तियों के साथ तनाव आता है, जो रात को नहाने से दूर हो जाता है.

भारत में सुबह स्नान, लेकिन चीन-जापान में रात का ट्रेंड! जानिए कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद? - Photo Gallery
6/7

सोने से पहले नहाना क्यों जरूरी?

सोने से पहले नहाना शरीर को यह संकेत देना है कि अब काम खत्म हो गया और आराम करने का समय आ गया है. यह मानसिक और शारीरिक विश्राम को बढ़ावा देने में मदद करता है.

भारत में सुबह स्नान, लेकिन चीन-जापान में रात का ट्रेंड! जानिए कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद? - Photo Gallery
7/7

क्या कहती है साइंस?

साइंस और एक्सपर्ट्स भी रात के समय नहाने को बेहतर मानते हैं. रात को नहाने से शरीर एकदम ताजा हो जाता है.रात को नहाने से पूरे दिन की थकान मिनटों में गायब हो जाती है. रिसर्च में पाया गया कि रात में सोने से पहले गर्म पानी से नहाना बेहद अच्छा माना जाता है.

भारत में सुबह स्नान, लेकिन चीन-जापान में रात का ट्रेंड! जानिए कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद? - Photo Gallery

