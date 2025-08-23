Must Visit Places: क्या आपकी भी उम्र होने वाली है 30 साल ? तो 30 से पहले इन 5 जगहाओ पर जाना जाना जरूरी जाने क्यों ?

Must Visit Places: 30 की उम्र से पहले घूमना जीवन में नए अनुभव देता है। भारत में कई खूबसूरत जगहें हैं, जिन्हें देखने से सफर यादगार बन जाता है। इनमें हिमाचल का मनाली और स्पीति वैली, उत्तराखंड की मसूरी, मेघालय का शिलांग और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग शामिल हैं। बर्फीली चोटियाँ, चाय बागान, झीलें और शांत वादियाँ इन यात्राओं को खास और जीवनभर यादगार बना देती हैं।