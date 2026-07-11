Indian Railways Fact: नदी के ऊपर बना देश का इकलौता रेलवे स्टेशन, नजारा ऐसा कि खिड़की से मोबाइल निकालने पर मजबूर हो जाते हैं लोग!

Indian Railways का सफर जितना आरामदायक और किफायती होता है, खिड़की बाहर दिखने वाले नजारे उसे उतना ही यादगार बना देते हैं. भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है. आए दिन इंटरनेट पर हमारी रेलवे से जुड़े इंट्रस्टिंग फैक्ट पढ़ने को मिलते हैं. खासतौर पर देश के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन, सबसे लंबे रेलने स्टेशन, दो राज्यों के बीच रेलवे स्टेशन, भूतहा रेलवे स्टेशन और तो और बिना यात्रियों वाले रेलवे स्टेशन की खबरें भी लोगों को खूब लुभाती हैं. लेकिन आज हम आपको ऐसे जंक्शन के बारे में बताएंगे जो एक बहती नदी के ऊपर बना है. जी हां. रेलवे स्टेशन के नीचे आद भी नदी बहती है और यहां से दिखने वाले नजारे यात्रिओं को खूब लुभाते हैं. यदि आपने भी कभी ऐसे किसी स्टेशन के बारे में नहीं सुना है तो यहां तस्वीरों के जरिए देश के इकलौते और अनोखे रेलवे स्टेशन का दीदार कर सकते हैं.