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Indian Railways Fact: नदी के ऊपर बना देश का इकलौता रेलवे स्टेशन, नजारा ऐसा कि खिड़की से मोबाइल निकालने पर मजबूर हो जाते हैं लोग!

Indian Railways का सफर जितना आरामदायक और किफायती होता है, खिड़की बाहर दिखने वाले नजारे उसे उतना ही यादगार बना देते हैं. भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है. आए दिन इंटरनेट पर हमारी रेलवे से जुड़े इंट्रस्टिंग फैक्ट पढ़ने को मिलते हैं. खासतौर पर देश के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन, सबसे लंबे रेलने स्टेशन, दो राज्यों के बीच रेलवे स्टेशन, भूतहा रेलवे स्टेशन और तो और बिना यात्रियों वाले रेलवे स्टेशन की खबरें भी लोगों को खूब लुभाती हैं. लेकिन आज हम आपको ऐसे जंक्शन के बारे में बताएंगे जो एक बहती नदी के ऊपर बना है. जी हां. रेलवे स्टेशन के नीचे आद भी नदी बहती है और यहां से दिखने वाले नजारे यात्रिओं को खूब लुभाते हैं. यदि आपने भी कभी ऐसे किसी स्टेशन के बारे में नहीं सुना है तो यहां तस्वीरों के जरिए देश के इकलौते और अनोखे रेलवे स्टेशन का दीदार कर सकते हैं.


By: Kajal Jain | Published: July 11, 2026 10:59:28 AM IST

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स्टेशन के बिल्कुल नीचे से बहती है नदी - Photo Gallery
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स्टेशन के बिल्कुल नीचे से बहती है नदी

तुनिया नदी के ऊपर बना देश का इकलौता रेलवे स्टेशन दिल्ली-कोलकाता-गुवाहाटी Route पर पड़ता है. जो लोग दिल्ली और यूपी से होते हुए नॉर्थ ईस्ट घूमने जाते हैं, वो न्यू बोंगाईगांव जंक्शन (NBQ) से रूबरू होते हैं. यह स्टेशन चंपामती नदी की सहायक तुनिया नदी पर बना है. हालांकि अब नदी के नजारों में प्रदूषण का ग्रहण लग चुका है. इसके बावजूद लोग कुछ देर रेलवे स्टेशन के नजारों का मजा जरूर लेते हैं.

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स्टेशन से गुजरती हैं 155 ट्रेनें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुनिया नदी चिरांग जिले में बीआरपीएल परिसर के पीछे स्थित 'भेर-भेरबील' नामक स्थान से निकलती है. इसके बावजूद आज नदी बुरी तरह से प्रदूषण ग्रस्त है. देश का इकलौता नदी पर बना स्टेशन कई बड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज है. इस फौलाद-से मजबूत स्टेशनव के ऊपर से धड़ाधड़ 155 ट्रेनें गुजरती है. जंक्शन पर कुल 2 प्लेटफॉर्म हैं जिसके नीचे से नदी की जल धारा बहती है.

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न्यू बोंहाईगांव जंक्शन की खूबियां तो आपने जान लीं लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि 52 शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या धाम जाने वाले लोग भी एक बार इस अनोखे जंक्शन पर उतरकर अपनी तस्वीरें जरूर खिंचवाते हैं. नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के तहत आने वाले न्यू बोंहाईगांव जंक्शन को 1965 में बनाया गया था. फिलहाल यह रंगिया डिवीजन के अंतर्गत आता है.

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न्यू बोंगाईगांव स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत आधुनिक रेलवे तकनीकों से सजाया-संवारा जा रहा है. इन दिनों जंक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है. इसी रेलवे स्टेशन के एक ओर से गुवाहटी की ओर रेलवे लाइन जाती है और दूसरी जोगीहोपा-कामाख्या के लिए रास्ता निकलता है. इसके दोनों प्लेटफॉर्म से नदी के खूबसूरत नजारे दिखते हैं.

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