110 साल पुराने रेलवे जंक्शन से लेकर आईटी हब तक; अमृत भारत योजना से ‘हाई-टेक’ हुए देश के यह 10 स्टेशन!

भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं देने के लिए कमर कस ली है.’अमृत भारत स्टेशन योजना’ (ABSS) के तहत देश के 10 बड़े रेलवे स्टेशनों की सूरत को पूरी तरह बदल दिया गया है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर भारतीय रेलवे ने 424.02 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. ये चमचमाते स्टेशन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान में फैले हुए हैं. साल 2022 में शुरू की गई इस योजना का मकसद भारत के छोटे-बड़े रेलवे स्टेशनों को केवल ट्रेन पकड़ने की जगह न बनाकर उन्हें आधुनिक ‘सिटी सेंटर’ के रूप में विकसित करना है, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी साफ-सफाई, सुरक्षा और आराम मिल सके. चलिए जानते हैं कि किस स्टेशन को क्या नई सौगात मिली है और आपका पसंदीदा स्टेशन अब कैसा दिखता है-