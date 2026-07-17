110 साल पुराने रेलवे जंक्शन से लेकर आईटी हब तक; अमृत भारत योजना से ‘हाई-टेक’ हुए देश के यह 10 स्टेशन!
भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं देने के लिए कमर कस ली है.’अमृत भारत स्टेशन योजना’ (ABSS) के तहत देश के 10 बड़े रेलवे स्टेशनों की सूरत को पूरी तरह बदल दिया गया है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर भारतीय रेलवे ने 424.02 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. ये चमचमाते स्टेशन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान में फैले हुए हैं. साल 2022 में शुरू की गई इस योजना का मकसद भारत के छोटे-बड़े रेलवे स्टेशनों को केवल ट्रेन पकड़ने की जगह न बनाकर उन्हें आधुनिक ‘सिटी सेंटर’ के रूप में विकसित करना है, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी साफ-सफाई, सुरक्षा और आराम मिल सके. चलिए जानते हैं कि किस स्टेशन को क्या नई सौगात मिली है और आपका पसंदीदा स्टेशन अब कैसा दिखता है-
जालंधर कैंट (पंजाब) बजट: ₹125 करोड़
110 साल पुराना इस ऐतिहासिक स्टेशन को अब बिल्कुल मॉडर्न लुक मिल गया है. यहां अब आपको दो मंजिला ऊंचा 'एयर कॉनकोर्स', स्टील की मजबूत छतें और फिसलने से बचाने वाली खास फ्लोरिंग मिलेगी. स्टेशन के दोनों तरफ से एंट्री और दो नए बड़े फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो.
जैसलमेर (राजस्थान) बजट: ₹140 करोड़
रेगिस्तान के इस खूबसूरत शहर के स्टेशन को जैसलमेर के मशहूर सुनहरे-पीले पत्थरों से सजाया गया है. यह 3 मंजिला स्टेशन अब किसी महल जैसा दिखता है, जहां यात्रियों के लिए 10 लिफ्ट, 10 एस्केलेटर, एसी वेटिंग हॉल और एक शानदार 'रेल कोच रेस्टोरेंट' भी खोला है.यहां आप ट्रेन के डिब्बे के अंदर बैठकर खाने का लुत्फ उठा सकते हैं.
हाई-टेक सिटी (तेलंगाना) बजट: ₹26 करोड़
हैदराबाद के आईटी हब के पास स्थित इस स्टेशन को अब बेहद आधुनिक लुक दिया गया है. रोज करीब 3,000 आईटी प्रोफेशनल्स और यात्रियों का आना-जाना यहां से होता है. स्टेशन को अब बहुत ही साफ-सुथरा और टेक-फ्रेंडली बनाया गया है.
मोदी नगर (दिल्ली/NCR) बजट: ₹25.75 करोड़
इस स्टेशन की पूरी इमारत का रेनोवेशन किया गया है. अब यहां 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज, नई पार्किंग और दिव्यांग यात्रियों के लिए खास रैंप और टाइल्स लगाई गई हैं. बुजुर्गों की सुविधा के लिए दो नई लिफ्ट भी लगाई गई हैं.
विंध्याचल (उत्तर प्रदेश) बजट: ₹23.24 करोड़
देवी दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए विंध्याचल स्टेशन को नया रूप दिया गया है. यहां एक सुंदर एंट्रेंस प्लाजा, एग्जीक्यूटिव लाउंज, आरामदायक वेटिंग हॉल और वीआईपी रिटायरिंग रूम्स बनाए गए हैं.
पनकी धाम (उत्तर प्रदेश) बजट: ₹25 करोड़
कानपुर के इस अहम स्टेशन पर भीड़ को संभालने के लिए दो नए फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं. स्टेशन के आसपास के 4,500 वर्ग मीटर के एरिया को हरे-भरे पार्कों, सुंदर रास्तों और बड़ी पार्किंग के साथ डेवलप किया गया है.
केसिंगा (ओडिशा) बजट: ₹22 करोड़
1931 में बने इस स्टेशन को अब बिल्कुल नया सेकंड एंट्री गेट मिला है. इसके अलावा 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, 3 लिफ्ट, चौड़ी सड़कें और बेहतरीन टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए गए हैं.
बारामती (पुणे, महाराष्ट्र) बजट: ₹11.40 करोड़
1914 में नैरो-गेज के रूप में शुरू हुआ यह स्टेशन पर विरासत और आधुनिकता का संगम बन गया है. अब आधुनिक टिकट काउंटर, नया मुख्य गेट, आलीशान वीआईपी लाउंज और सुंदर साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं.
नांदुरा (महाराष्ट्र) बजट: ₹10.63 करोड़
छोटी जगह पर बड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यहां एक नया बुकिंग ऑफिस, बड़ा वेटिंग हॉल, एसी वेटिंग रूम, पानी के ठंडे कूलर्स और प्लेटफॉर्म्स पर नए बड़े शेड्स (टीन शेड) लगाए गए हैं ताकि धूप-बारिश से बचा जा सके.
दौसा (राजस्थान)बजट: ₹15 करोड़
जयपुर के पास स्थित इस स्टेशन पर रोज 15,000 लोग आते हैं. अब यहां यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर के लिए बिल्कुल अलग पार्किंग बनाई गई है.