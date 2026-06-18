रेल यात्रियों की हुई बल्ले-बल्ले! इन लोगों को मिलेगा 75% तक किराए में डिस्काउंट, जानें पूरा प्रोसेस

भारतीय रेलवे समाज के सभी वर्गों के लिए यात्रा को सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती बनाने की लगातार कोशिश कर रही है. इसी कोशिश के तहत, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीजन ने दिव्यांग यात्रियों के लिए सम्मानजनक और किफायती यात्रा सुविधाएं देने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है.