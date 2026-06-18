रेल यात्रियों की हुई बल्ले-बल्ले! इन लोगों को मिलेगा 75% तक किराए में डिस्काउंट, जानें पूरा प्रोसेस
भारतीय रेलवे समाज के सभी वर्गों के लिए यात्रा को सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती बनाने की लगातार कोशिश कर रही है. इसी कोशिश के तहत, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीजन ने दिव्यांग यात्रियों के लिए सम्मानजनक और किफायती यात्रा सुविधाएं देने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है.
Fare Concession
भारतीय रेलवे दिव्यांगजनों (विकलांग व्यक्तियों) के लिए किराए में विशेष छूट देता है, जिससे पात्र यात्री कम किराए पर अलग-अलग क्लास में यात्रा कर सकते हैं.
Online Application
रेलवे विकलांगता छूट कार्ड के लिए आवेदन अब पूरी तरह से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे रेलवे ऑफिस या स्टेशनों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो गई है.
Official Portal
आवेदन भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर मौजूद आधिकारिक 'दिव्यांगजन' पोर्टल के जरिए जमा किए जा सकते हैं, जहां यूजर रजिस्टर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
Eligible Categories
पात्र श्रेणियों में वे लोग शामिल हैं जिन्हें देखने, सुनने और बोलने, चलने-फिरने या लकवे की समस्या है या जिन्हें बौद्धिक या गंभीर मानसिक अक्षमता है और जिन्हें मदद की जरूरत है.
Required Documents
आवेदकों को जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिनमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथॉरिटी से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, छूट प्रमाण पत्र, पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज की फोटो शामिल हैं.
Digital ID Card
वेरिफिकेशन के बाद एक डिजिटल छूट ID कार्ड जारी किया जाता है. इसे ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है और छूट वाली दरों पर टिकट बुक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
Easy Ticket Booking
इस छूट कार्ड का इस्तेमाल रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करने के लिए किया जा सकता है, जिससे छूट वाली यात्रा बहुत सुविधाजनक हो जाती है.
Automatic Discount
एक बार कार्ड की जानकारी मंजूर हो जाने और रेलवे सिस्टम से लिंक हो जाने के बाद पात्र यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक करते समय अपने-आप किराए में छूट मिल जाती है. कई मामलों में साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति (एस्कॉर्ट/अटेंडेंट) को भी छूट का फायदा मिल सकता है.