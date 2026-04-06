फर्जी टिकट पर रेलवे का बड़ा वार, रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव! टिकट जांच में आएगा हाईटेक सिस्टम

फर्जी टिकट पर रेलवे की सख्ती

भारतीय रेलवे ने फर्जी टिकटों पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब यात्रियों के टिकट की जांच पहले से ज्यादा सख्ती और तकनीकी तरीके से की जाएगी. नई व्यवस्था के तहत ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के टिकट असली हैं या नकली, इसकी पहचान टिकट परीक्षक (टीटीई) मौके पर ही कर सकेंगे. इसके लिए “सात स्तरीय सत्यापन” प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना काफी कम हो जाएगी.