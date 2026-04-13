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रेल सफर हुआ सस्ता! भारतीय रेलवे का यात्रियों को बड़ा तोहफा; जानें क्या है RailOne ऐप?

Indian Railways Discount Unreserved Ticket: भारतीय रेलवे ने RailOne ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% छूट की सुविधा शुरू की है, जो 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी. यह लाभ केवल डिजिटल पेमेंट पर मिलेगा. रोजाना यात्रा करने वालों को इससे बचत होगी और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही एक ऐप पर कई सुविधाएं मिलेंगी.


By: Shubahm Srivastava | Published: April 13, 2026 9:33:12 PM IST

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नई पहल से यात्रियों को राहत

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है. इस योजना के तहत RailOne ऐप के माध्यम से बुक किए गए अनारक्षित टिकटों पर 3 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. यह कदम खासतौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो नियमित रूप से ट्रेन से सफर करते हैं और छोटी दूरी के लिए अनारक्षित टिकट लेते हैं.

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सीमित समय के लिए ऑफर

रेलवे द्वारा दी जा रही यह 3% छूट स्थायी नहीं है, बल्कि एक सीमित अवधि के लिए लागू की गई है. जानकारी के अनुसार यह ऑफर 14 जुलाई 2026 तक मान्य रहेगा. यानी यात्रियों के पास इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए तय समय सीमा है, जिसके भीतर वे सस्ते टिकट का फायदा ले सकते हैं.

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डिजिटल पेमेंट पर ही मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगा, जो RailOne ऐप के जरिए टिकट बुक करते समय डिजिटल भुगतान का उपयोग करेंगे. इसमें UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे विकल्प शामिल हैं. नकद भुगतान करने वाले यात्रियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा.

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कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा

रेलवे का मुख्य उद्देश्य इस योजना के माध्यम से कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है. डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करके रेलवे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित ट्रांजैक्शन का विकल्प देना चाहता है. इससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया भी तेज और आसान हो जाती है.

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रोजाना सफर करने वालों को बड़ा फायदा

हालांकि 3 प्रतिशत की छूट पहली नजर में कम लग सकती है, लेकिन जो लोग रोजाना या सप्ताह में कई बार ट्रेन से सफर करते हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण बचत बन सकती है. महीने भर में यह छोटी-छोटी बचत मिलकर एक अच्छी राशि में बदल सकती है.

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यात्रा होगी और किफायती!

इस पहल से दैनिक यात्रियों का खर्च थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे उनका नियमित सफर अधिक किफायती बन सकेगा. खासतौर पर कामकाजी लोगों और छात्रों के लिए यह एक राहत भरी खबर है, जो रोजाना ट्रेन का उपयोग करते हैं.

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एक ही ऐप में कई सुविधाएं

RailOne ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यात्रियों को रेलवे से जुड़ी कई सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकें. इससे अलग-अलग ऐप्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और टिकट बुकिंग समेत अन्य सुविधाएं आसानी से एक ही जगह उपलब्ध हो जाती हैं.

Tags:
Indian Railwaysindian railways discount unreserved ticketIndian Railways Newsrailone app ticket booking discountTrain Ticket
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