रेल सफर हुआ सस्ता! भारतीय रेलवे का यात्रियों को बड़ा तोहफा; जानें क्या है RailOne ऐप?

नई पहल से यात्रियों को राहत

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है. इस योजना के तहत RailOne ऐप के माध्यम से बुक किए गए अनारक्षित टिकटों पर 3 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. यह कदम खासतौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो नियमित रूप से ट्रेन से सफर करते हैं और छोटी दूरी के लिए अनारक्षित टिकट लेते हैं.