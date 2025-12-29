IRCTC Rules: IRCTC ने नियमों में किए बड़े बदलाव! ऑनलइन टिकट बुक करने वाले पढ़ लें ये खबर

IRCTC Rules: IRCTC ने नियमों में किए बड़े बदलाव! ऑनलइन टिकट बुक करने वाले पढ़ लें ये खबर
IRCTC Rules: हाल ही में रेलवे ने बुकमार्क से लेकर टिकट बुकिंग तक कई बदलाव किए हैं. दरअसल, उन्होंने यात्रा की क्लास के आधार पर प्रति किलोमीटर 1 या 2 पैसे किराया बढ़ाया है. इतना ही नहीं बल्कि टिकट बुकिंग प्रोसेस में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. रेलवे ने उन कस्टमर्स के लिए टिकट बुकिंग का समय बदल दिया है जिन्होंने अपने IRCTC अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक किया है. चलिए जान लेते हैं और क्या-क्या बदलाव हुए हैं.
ऐसे ही नहीं होंगे टिकट बुक
दरअसल, अब रिजर्वेशन इन्वेस्टमेंट सिस्टम (AIS) के ज़रिए 60 दिन पहले आधार ऑथेंटिकेशन के बिना टिकट बुक नहीं किए जा सकेंगे. पहले यह विंडो 15 मिनट की थी, लेकिन अब इसे पूरे दिन के लिए बढ़ा दिया गया है.
ऐसे होगी एडवांस बुकिंग
अगर आपने अपनी IRCTC ID को आधार से लिंक किया है, तो आपके लिए एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग 60 दिन के बजाय 59 दिन पहले खुल जाएगी.
लॉगिन ID आधार से लिंक
एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के पहले दिन टिकट बुक करने के लिए, आपकी IRCTC लॉगिन ID आधार से लिंक होनी चाहिए.
29 दिसंबर से होगा ये बदलाव
29 दिसंबर, 2025 से, सिर्फ़ आधार-वेरिफाइड यूज़र ही एडवांस रिजर्वेशन के पहले दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच ऑनलाइन रिज़र्व टिकट बुक कर पाएंगे.
यहां जानें नियम
आधार से जुड़े IRCTC यूज़र्स के लिए एडवांस रिज़र्वेशन पीरियड (ARP) 29 दिसंबर, जो कि सोमवार था, से बदल गया है. नए नियमों के अनुसार, आधार-वेरिफाइड यूज़र्स एडवांस बुकिंग के पहले दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन रिज़र्वेशन टिकट बुक कर सकते हैं.
रेलवे ने किया क्लियर
रेलवे ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए एडवांस टिकट विंडो खुलने के पहले दिन बुकिंग खुलने से 15 मिनट के लिए अनिवार्य किया गया था. बाद में इसे दो घंटे के लिए अनिवार्य किया गया था.