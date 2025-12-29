IRCTC Rules: IRCTC ने नियमों में किए बड़े बदलाव! ऑनलइन टिकट बुक करने वाले पढ़ लें ये खबर

IRCTC Rules: हाल ही में रेलवे ने बुकमार्क से लेकर टिकट बुकिंग तक कई बदलाव किए हैं. दरअसल, उन्होंने यात्रा की क्लास के आधार पर प्रति किलोमीटर 1 या 2 पैसे किराया बढ़ाया है. इतना ही नहीं बल्कि टिकट बुकिंग प्रोसेस में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. रेलवे ने उन कस्टमर्स के लिए टिकट बुकिंग का समय बदल दिया है जिन्होंने अपने IRCTC अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक किया है. चलिए जान लेते हैं और क्या-क्या बदलाव हुए हैं.