राजस्थान में जन्मा, भारत के लिए डेब्यू किया, अब अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने की तैयारी…

सेलेक्टर्स ने जताया भरोसा

आयरलैंड के मुख्य चयनकर्ता एंड्रयू व्हाइट ने जय मूंद्रा और बायरन मैकडोनो को टीम में शामिल किए जाने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों में अलग-अलग तरह की खूबियां हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये पूरी सीरीज में टीम के लिए अहम योगदान देंगे. उन्होंने स्पिनर गैविन होई की भी तारीफ की और कहा कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं.