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राजस्थान में जन्मा, भारत के लिए डेब्यू किया, अब अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने की तैयारी…

राजस्थान में जन्मे तेज गेंदबाज जय मूंद्रा के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. उन्हें आयरलैंड की वनडे टीम में जगह मिली है. आयरलैंड को अब अफगानिस्तान के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. अगर जय को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिलता है, तो वह आयरलैंड के लिए वनडे खेलने वाले भारतीय मूल के दूसरे क्रिकेटर बन जाएंगे.


By: Satyam Sengar | Published: July 28, 2026 8:00:49 PM IST

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टी20 डेब्यू में किया शानदार प्रदर्शन

जय मूंद्रा ने कुछ समय पहले ही भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में आयरलैंड के लिए डेब्यू किया था. टीम के कई खिलाड़ी चोटिल थे, इसलिए उन्हें मौका मिला. जय ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका और सिर्फ दो मैचों में पांच विकेट लेकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनकी शानदार गेंदबाजी की काफी तारीफ हुई.

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भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत से बढ़ा हौसला

भारत के खिलाफ वह टी20 सीरीज आयरलैंड के लिए बेहद खास रही. टीम ने पहली बार भारत को किसी अंतरराष्ट्रीय सीरीज में हराया और ऐतिहासिक क्लीन स्वीप भी किया. इस शानदार प्रदर्शन के बाद टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है और अब खिलाड़ी उसी लय को वनडे सीरीज में भी बरकरार रखना चाहेंगे.

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सेलेक्टर्स ने जताया भरोसा

आयरलैंड के मुख्य चयनकर्ता एंड्रयू व्हाइट ने जय मूंद्रा और बायरन मैकडोनो को टीम में शामिल किए जाने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों में अलग-अलग तरह की खूबियां हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये पूरी सीरीज में टीम के लिए अहम योगदान देंगे. उन्होंने स्पिनर गैविन होई की भी तारीफ की और कहा कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं.

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चोटिल खिलाड़ियों की बढ़ी चिंता

हालांकि, आयरलैंड की मुश्किलें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. टीम के छह अहम खिलाड़ी जोश लिटिल, मैट होलार्ड, क्रेग यंग, बैरी मैकार्थी, जॉर्डन नील और डेविड डेलानी अभी भी चोट या फिटनेस की वजह से टीम से बाहर हैं. लेकिन अनुभवी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग की वापसी से टीम को बड़ी राहत मिली है.

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टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर

एंड्रयू व्हाइट ने कहा कि भारत के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पूरी टीम उत्साहित है. खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा है और वे अब अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. उनके मुताबिक यह सीरीज खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका होगी.

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गैरी विल्सन के दौर की होगी शुरुआत

इस सीरीज के साथ आयरलैंड क्रिकेट में एक नया अध्याय भी शुरू होगा. गैरी विल्सन पहली बार टीम के मुख्य कोच के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं, अफगानिस्तान के पूर्व कोच जोनाथन ट्रॉट भी अस्थायी सलाहकार के रूप में टीम के साथ जुड़े हैं. ऐसे में आयरलैंड की कोशिश होगी कि भारत के खिलाफ मिली सफलता को आगे बढ़ाते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ भी जीत हासिल की जाए.

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