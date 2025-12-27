बॉलीवुड की इन 9 फिल्मों ने पार किया ₹1000 करोड़ का आकड़ा! धुरंधर की इस क्लब में तूफानी एंट्री, लेकिन ‘दंगल’ का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन?

‘धुरंधर’ आधिकारिक तौर पर भारतीय सिनेमा की सबसे एक्सक्लूसिव लीग में शामिल हो गई है. रणवीर सिंह स्टारर स्पाई-एक्शन थ्रिलर ने 21 दिनों में दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. शानदार एक्शन सीक्वेंस, एक लेयर्ड कहानी और दमदार सेंट्रल परफॉर्मेंस के साथ, धुरंधर ने अलग-अलग क्षेत्रों और विदेशी बाजारों में दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की है.

अब जब धुरंधर 1000 करोड़ रुपये के क्लब का हिस्सा बन गई है, तो आइए उन सभी भारतीय फिल्मों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है: