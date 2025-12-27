बॉलीवुड की इन 9 फिल्मों ने पार किया ₹1000 करोड़ का आकड़ा! धुरंधर की इस क्लब में तूफानी एंट्री, लेकिन ‘दंगल’ का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन?

बॉलीवुड की इन 9 फिल्मों ने पार किया ₹1000 करोड़ का आकड़ा! धुरंधर की इस क्लब में तूफानी एंट्री, लेकिन ‘दंगल’ का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन?
‘धुरंधर’ आधिकारिक तौर पर भारतीय सिनेमा की सबसे एक्सक्लूसिव लीग में शामिल हो गई है. रणवीर सिंह स्टारर स्पाई-एक्शन थ्रिलर ने 21 दिनों में दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. शानदार एक्शन सीक्वेंस, एक लेयर्ड कहानी और दमदार सेंट्रल परफॉर्मेंस के साथ, धुरंधर ने अलग-अलग क्षेत्रों और विदेशी बाजारों में दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की है.
अब जब धुरंधर 1000 करोड़ रुपये के क्लब का हिस्सा बन गई है, तो आइए उन सभी भारतीय फिल्मों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है:
1. पुष्पा: द रूल – पार्ट 2 (2024)
जब स्पीड की बात आती है तो पुष्पा: द रूल-पार्ट 2 सबसे ऊपर है. अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म ने सिर्फ 7 दिनों में दुनिया भर में ₹1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे यह ऐसा करने वाली सबसे तेज़ भारतीय फिल्म बन गई. Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने दुनिया भर में कुल 1742.1 करोड़ रुपये कमाए.
2. बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (2017)
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एसएस राजामौली की इस फिल्म ने 10 दिनों में दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म ने दुनिया भर में 1788.06 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ अपना सफर खत्म किया. बाहुबली 2 भारतीय सिनेमा में एक खास जगह रखती है क्योंकि यह 1000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली पहली फिल्म थी.
3. RRR (2022)
RRR 16 दिनों में 1000 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंची और दुनिया भर में 1230 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ अपना थिएट्रिकल रन खत्म किया. इसके एक्शन सीक्वेंस, राम चरण और जूनियर एनटीआर की दमदार परफॉर्मेंस, और नाटू नाटू की दुनिया भर में लोकप्रियता ने इसे भारत के बाहर भी दर्शकों से जुड़ने में मदद की.
4. KGF चैप्टर 2 (2022)
KGF चैप्टर 2 ने 18 दिनों में दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया और कुल 1215 करोड़ रुपये के ग्लोबल कलेक्शन के साथ अपना सफर खत्म किया. यश स्टारर यह एक्शन ड्रामा कन्नड़ सिनेमा के लिए एक बड़ा ब्रेकथ्रू था. ₹1000 करोड़ क्लब में शामिल होने से पहले, यह सिर्फ़ 3 दिनों में दुनिया भर में ₹250 करोड़ कमाने वाली पहली कन्नड़ फ़िल्म बन गई थी.
5. जवान (2023)
शाहरुख खान की जवान भी 18 दिनों में 1000 करोड़ रुपये के मील के पत्थर तक पहुँच गई और दुनिया भर में 1160 करोड़ रुपये कमाए. एटली द्वारा निर्देशित, इस फ़िल्म ने मास एंटरटेनमेंट को एक सोशल एंगल के साथ मिलाया. SRK की स्क्रीन प्रेजेंस और ज़बरदस्त थिएट्रिकल रिस्पॉन्स ने इसे 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक बना दिया.
6. धुरंधर (2025)
धुरंधर ने 21 दिनों में दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे यह आधुनिक बॉक्स ऑफिस दिग्गजों में मज़बूती से शामिल हो गई. यह फ़िल्म अपने शानदार एग्जीक्यूशन, ज़बरदस्त बैकग्राउंड स्कोर और रणवीर सिंह के दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी गई.
7. कल्कि 2898 AD (2024)
कल्कि 2898 AD को 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में 25 दिन लगे और दुनिया भर में इसका कुल कलेक्शन 1042 करोड़ रुपये रहा. इस स्टार-स्टडेड प्रोजेक्ट में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, दिशा पटानी और कमल हासन मुख्य भूमिकाओं में थे.
8. पठान (2023)
पठान ने 27 दिनों में दुनिया भर में ₹1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया और 1055 करोड़ रुपये पर अपना सफ़र खत्म किया. यह फ़िल्म शाहरुख खान की 1000 करोड़ रुपये क्लब में पहली एंट्री थी. अपने करियर में लंबे गैप के बाद रिलीज़ हुई यह स्पाई थ्रिलर फ़ैंस के लिए एक जश्न बन गई.
9. दंगल (2016)
दंगल ने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आमिर खान अभिनीत इस फ़िल्म ने 154 दिनों के बाद 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया. यह फ़िल्म दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फ़िल्म बन गई, जिसका कुल कलेक्शन 2070.3 करोड़ रुपये था. चीन में इसकी ज़बरदस्त सफलता ने इसके ऐतिहासिक आंकड़ों में अहम भूमिका निभाई.