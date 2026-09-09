Today Temperature 9 September 2026: देश के 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 9 सितंबर 2026: मॉनसून के एक्टिव होने से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है. यूपी और बिहार के अलावा के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार (09 सितंबर, 2026) को देशभर के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश के आसार हैं. इसमें दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं. कई जगहों पर 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलने का अलर्ट है.