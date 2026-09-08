Today Temperature 8 September 2026: देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 8 सितंबर 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की गतिविधियां देश के कई हिस्सों में अभी बनी हुई हैं. पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को पूर्वी और मध्य भारत के कुछ इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.