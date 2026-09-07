Today Temperature 7 September 2026: दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 7 September 2026: देशभर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं. इसके चलते दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में बारिश और गरज-चमक का दौर देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य भारत, पहाड़ी राज्यों तथा पूर्वोत्तर तक अलग-अलग तीव्रता की बारिश का अनुमान है. इसके अलावा पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी आने वाले दिनों में तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है.