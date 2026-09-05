Today Temperature 5 September 2026: दिल्ली समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 5 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) के एक्टिव होने के चलते अगले 24 घंटे को दौरान, उत्तर और पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट बारिश हो सकती है.