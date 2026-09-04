Today Temperature 4 September 2026: दिल्ली समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 4 September 2026: दिल्ली, यूपी और बिहार समेत देश के कई हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, जिसके चलते लगातार बारिश हो रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार (4 सितंबर, 2026) को देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा. IMD के मुताबिक, शुक्रवार को पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.