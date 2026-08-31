Today Temperature 31 August 2026: दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 31 August 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 फिलहाल सक्रिय है. इसके चलते सोमवार (31 अगस्त, 2026) को देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है. बंगाल की खाड़ी में बने अच्छी तरह चिह्नित कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 31°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 35°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 31°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 32°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 33°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 27°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 28°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 33°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 19°C
अधिकतम : 24°C