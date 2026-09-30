Today Temperature 30 September 2026: देश के 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 30 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 देशभर से विदा हो चुका है. अब सिर्फ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से आधिकारिक विदाई की घोषणा का इंतजार है. हालांकि, मॉनसून और अन्य मौसमी गतिविधियों के चलते बुधवार (30 सितंबर, 2026) को देश के कई हिस्सों में बारिश की जारी रह सकती है. IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक 30 सितंबर को उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है. इसके अलावा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बुधवार को बारिश हो सकती है.