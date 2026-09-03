Today Temperature 3 September 2026: 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 3 September 2026: मॉनसून के एक्टिव रहने के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से देश के 15 राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है. गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहर सहित 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चल सकती हैं जबकि पहाड़ी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की है.