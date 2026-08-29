Today Temperature 29 August 2026: दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 29 August 2026: एक्टिव मॉनसून के चलते कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है तो कहीं पर बरसात धीमी पड़ती नजर आ रही है. दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के उत्तर में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब भी सक्रिय है. इसके प्रभाव से 29 अगस्त के आसपास उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल-उत्तर ओडिशा के आसपास एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है. यही सिस्टम आने वाले दिनों में पूर्वी भारत में बारिश को और बढ़ा सकता है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और आसपास बना निम्न दबाव का क्षेत्र अगले कुछ घंटे में कमजोर पड़ सकता है. इसके चलते कई इलाकों में बारिश जारी रह सकती है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 37°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 31°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 33°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 32°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 32°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 28 °C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 28°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 34 °C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 26°C