Today Temperature 28 September 2026: देश के 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 28 September 2026: मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के मुताबिक आज उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से लेकर दक्षिण भारत और द्वीपीय क्षेत्रों तक भारी बारिश की संभावना है। IMD ने उत्तर-पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं और आकाशीय बिजली चमकने की गंभीर चेतावनी जारी की है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 29°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 32°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 34°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 29°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 32°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 29°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 31°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 22°C
अधिकतम : 31°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 14°C
अधिकतम : 19°C