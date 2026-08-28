Today Temperature 28 August 2026: उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 28 August 2026: उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में बारिश हो रही है. इसके चलते ही देशभर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं.