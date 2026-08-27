Today Temperature 27 August 2026: उत्तर भारत में मॉनसून बढ़ा रहा टेंशन, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 27 August 2026: दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों के बाद अब दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 ने उत्तर भारत के हिस्सों में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. बिहार और यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के चलते नदियां उफनाई हुई हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में प्रचंड बारिश और आंधी की चेतावनी है. कुछ जगहों पर इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवा के झोंके चलेंगे. वहीं, उत्तर-पूर्वी असम और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण मौजद है. इसके चलते यहां पर बारिश की चेतावनी जारी है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 35°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 30°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 36°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 33°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 29°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 27°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 34°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 26°C