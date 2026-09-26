Today Temperature 26 September 2026: देश के 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 26 September 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है जबकि ओडिशा, बंगाल जैसे राज्यों से शुरू हुआ बारिश का दौर अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया और डीप डिप्रेशन का असर अब देश के कई राज्यों तक देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, देशभर के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट है.