Today Temperature 26 August 2026: यूपी, बिहार समेत देश के 23 राज्यों में IMD अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 26 August 2026: मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से देश भर में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है. उत्तर भारत के राज्यों में दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड समेत तमाम राज्यों में हर दिन बारिश देखने को मिल रही है. कई राज्यों में बुधवार (26 अगस्त, 2026) को भी बारिश जारी रहेगी. मौसम विभाग ने 26 अगस्त के लिए यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों के लिए आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है. पूर्वी भारत में बिजली गिरने के साथ ही कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं. मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा,उत्तराखंड,झारखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, गुजरात,महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और केरल समेत देश के 23 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.