Today Temperature 25 September 2026: देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 25 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 विदा हो चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों में अब भी इसका असर है. इसके चलते बारिश हो रही है. इस बीच बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से पश्चिम-मध्य और उससे सटी उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चल रही हैं. फिलहाल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की रेखा गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर, नलिया से होकर गुजर रही है. IMD ने दर्जनभर से अधिक राज्यों में शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को बारिश होने का अलर्ट है.