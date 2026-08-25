Today Temperature 25 August 2026: बारिश से कई राज्यों में तबाही! जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 25 August 2026: मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक बारिश का दौर जारी है. दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में मंगलवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है. दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद और सोनीपत समेत एनसीआर के कई शहरों में बारिश की वजह से कई सड़कें जलमग्न हो गईं. कुछ जगहों पर ट्रैफिक जाम की भी समस्या आई. मौसम विभाग ने मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है.