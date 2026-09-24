Today Temperature 24 September 2026: देश के 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 24 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की हो रही विदाई के साथ ही दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ देशभर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों से जहां मॉनसून विदाई ले रहा है और गर्मी बढ़ रही है वहीं पूर्वी और दक्षिण के राज्यों में बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने गुरुवार (24 सितंबर 2026) के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.