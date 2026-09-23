Today Temperature 23 September 2026: देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 23 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की विदाई में फिलहाल समय है, लेकिन कई राज्यों में बारिश का दौर थम गया है. खासतौर से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदल-बदला सा नजर आ रहा है. इस बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया के चलते ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों में भारी बरसात का सिलसिला जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, बुधवार (23 सितंबर 2026) को देशभर के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश होगी.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 35°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 32°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 36°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 31°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 34°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 34°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 29°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 22°C
अधिकतम : 32°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 35°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 14°C
अधिकतम : 25°C