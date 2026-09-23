Today Temperature 23 September 2026: देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 23 September 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की विदाई में फिलहाल समय है, लेकिन कई राज्यों में बारिश का दौर थम गया है. खासतौर से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदल-बदला सा नजर आ रहा है. इस बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया के चलते ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों में भारी बरसात का सिलसिला जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, बुधवार (23 सितंबर 2026) को देशभर के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश होगी.