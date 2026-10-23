Today Temperature 23 October 2026: 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 23 October 2026: बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण प्रायद्वीप तक कई ताकवर वेदर सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD के मुताबिक अंडमान सागर के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लॉनिक सर्कुलेशन पश्चिम-उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए दक्षिण-पूर्व और उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया है. इसके चलते 23 अक्टूबर 22026 को बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र (Low-Pressure Area) बनने जा रहा है. शुक्रवार को 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट है, जिसमें तमिलनाडु और केरल भी शामिल हैं.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 19°C
अधिकतम : 31°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 36°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 28°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 32°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 19°C
अधिकतम : 31°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 31°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 17°C
अधिकतम : 27°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 18°C
अधिकतम : 31°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 32°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 09°C
अधिकतम : 21°C