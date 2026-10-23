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Today Temperature 23 October 2026: 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 23 October 2026:  बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण प्रायद्वीप तक कई ताकवर वेदर सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD के मुताबिक अंडमान सागर के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लॉनिक सर्कुलेशन पश्चिम-उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए दक्षिण-पूर्व और उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया है. इसके चलते 23 अक्टूबर 22026 को बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र (Low-Pressure Area) बनने जा रहा है. शुक्रवार को 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट है, जिसमें तमिलनाडु और केरल भी शामिल हैं. 


By: JP Yadav | Published: October 23, 2026 10:14:17 AM IST

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