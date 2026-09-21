Today Temperature 21 September 2026: देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 21 September 2026: देश के कई हिस्सों में मॉनसून का असर कम होने लगा है. पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर बने निम्न दाब क्षेत्र के असर और इसके और तेज होने के कारण कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के मुताबिक, सोमवार (21 सितंबर, 2026) को देश के कई हिस्सों में बारिश होगी.