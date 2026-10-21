Today Temperature 21 October 2026: 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 21 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की विदाई के बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को देश के 13 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. IMD ने केरल-कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटों के बाद समुद्र की स्थिति को देखते हुए मछुआरों के लिए चेतावनी जारी है.