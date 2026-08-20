Today Temperature 20 August 2026: कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें देश के 10 शहरों के मौसम का हाल
Today Temperature 20 August 2026: देशभर में मॉनसून एक्टिव है. गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को मध्य भारत, उत्तर भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का भी अलर्ट है. मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश में 20 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है. पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 20 अगस्त को भारी बारिश के आसार हैं. IMD के मुताबिक पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 30°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 29°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 28°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 34°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 19°C
अधिकतम : 26°C