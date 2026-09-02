Today Temperature 2 सितंबर 2026: मॉनसून की विदाई के साथ तेज हुआ बारिश का सिलसिला, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल
Today Temperature 2 सितंबर 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 अब धीरे-धीरे विदाई की ओर बढ़ रहा है. वहीं दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश का दौर जारी है. मॉनसून की विदाई में एक महीने का ही वक्त बचा है और यह धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार कल देशभर के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश की संभावना है. इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से पूर्वी राज्यों से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक मौसम फिर बदलने वाला है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 32°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 276°C
अधिकतम : 33°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 30°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 27°C
भोपाल का तापमान
भोपाल 27°C 23°C
न्यूनतम : 23°C
अधिकतम : 27°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 33°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 18°C
अधिकतम : 23°C