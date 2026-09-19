Today Temperature 19 September 2026: देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 19 September 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदला-बदला सा है. दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की विदाई के बीच अब ज्यादातर राज्यों में बारिश का दौर थम गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार (19 सितंबर, 2026) के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. शनिवार (19 सितंबर, 2026) को दिल्ली समेत देशभर के कुल 20 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.