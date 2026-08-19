Today Temperature 19 August 2026: बारिश को देखते हुए पहाड़ों पर रेड अलर्ट जारी, दिल्ली-यूपी में होगी तेज बारिश; जानें देश के 10 शहरों के मौसम का हाल
Today Temperature 19 August 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत फिलहाल मॉनसून 2026 की चपेट में है. कई राज्यों में एक बार फिर से मॉनसून सुपर एक्टिव मोड में आने को बेताब है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार (19 अगस्त, 2026) को यूपी-बिहार समेत 23 राज्यों में आंधी-तूफान संग बारिश हो सकती है. IMD ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा भी जताया है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम : 33°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम : 29°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम : 35°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम : 33°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम : 33°C
पटना का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम : 33°C
रांची में तापमान
न्यूनतम: 24°C
अधिकतम : 27°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम: 24°C
अधिकतम : 29°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम : 34°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम: 19°C
अधिकतम : 23°C