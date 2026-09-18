Today Temperature 18 September 2026: देश के 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देश के 10 शहरों में तापमान का हाल

Today Temperature 18 September 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मॉनसून की विदाई के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. शुक्रवार को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 16 राज्यों में बारिश होगी.